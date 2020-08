JN Hoje às 10:56 Facebook

Um acidente que envolveu quatro automóveis fez sete feridos, pelo menos um deles em estado grave, esta segunda-feira de manhã, em Gandra, Paredes.

A colisão ocorreu na Avenida Central de Gandra e, de acordo com fonte da Brigada de Trânsito de Penafiel há sete feridos.

A Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa está no local.