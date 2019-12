Mónica Ferreira Hoje às 11:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O forte vento que se fez sentir na madrugada desta quinta-feira destruiu o telhado de um prédio no Bairro "O Sonho", em Paredes.

O prédio é constituído por oito apartamentos, que começam agora a ter problemas com as inundações por não terem cobertura do teto.

Receosos das previsões de agravamento das condições meteorológicas para a tarde, os moradores já alertaram a Câmara Municipal e os Bombeiros, mas ainda ninguém se deslocou ao local.