Acidente com seis carros causou 14 feridos e cortou EN106 em Penafiel

Uma colisão envolvendo seis veículos provocou 14 feridos e obrigou ao corte da EN106, em Penafiel, esta quinta-feira de manhã.

O acidente ocorreu na variante que liga Penafiel a Lousada, na Estrada Nacional (EN) 106, no sentido Penafiel-Lousada e envolveu duas carrinhas ligeiras de transporte de trabalhadores, dois veículos ligeiros de mercadorias e dois ligeiros de passageiros.

O sinistro causou 14 feridos ligeiros, sete assistidos no local e outros tantos transportados para o hospital, entre estes, dois que estavam encarcerados nas viaturas à chegada dos bombeiros.

PUB

A EN 106 foi cortada em ambos os sentidos, devido ao elevado número de veículos envolvidos no acidente, que ocorreu cerca das 7.20 horas, mas entretanto o trânsito voltou a circular.

Para o local foram deslocados 23 operacionais e 11 veículos de socorro. Os Bombeiros Penafiel mobilizaram seis meios e 15 elementos, a que acrescem dois veículos dos Voluntários de Lousada e sete elementos, uma ambulância de Paço de Sousa, com dois elementos, outra de Paredes, também com dois bombeiros, além da ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo e da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa. A Divisão de Trânsito de Penafiel e a GNR mobilizaram e cinco operacionais