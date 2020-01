Adjudicada primeira fase do IC35 entre Penafiel e Rans

António Orlando Hoje às 18:24 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Penafiel anunciou, esta quarta-feira, em comunicado que "já foi adjudicada a obra da primeira fase do IC35, troço entre Penafiel e Rans, com cerca de 3km". Segundo a fonte, as primeiras máquinas devem começar a operar até ao verão.

A construção desta via rápida é "exigida" pela população desde a queda da Ponte Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios, ocorrida em março de 2001.

Quando se encontrar concluída, ligará Penafiel a Entre-os-Rios, com uma extensão de cerca de 12 quilómetros, e servirá de alternativa à congestionada e perigosa Estrada Nacional 106, onde passam mais de 15 mil veículos por dia, grande parte dos quais camiões que transportam pedra para exportação, chegando a criar intensas filas de trânsito e uma sinistralidade sem precedentes. Só entre 2006 e 2017, registaram-se cerca de 500 acidentes e mais de 710 vítimas, entre feridos ligeiros, graves e vítimas mortais, de acordo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR). A maior parte do traçado da EN 106 não possuiu passeios e, onde existem, são estreitos ou sem continuidade.

Os municípios do Marco de Canaveses, Castelo de Paiva e de Cinfães são, além de Penafiel, os grandes beneficiados com a construção do IC35.

Para Antonino de Sousa, autarca de Penafiel, "esta notícia é uma prenda de aniversário para Penafiel, que celebra este ano 250 anos de elevação a cidade, e não podia ter vindo em melhor altura."

"Mais vale tarde do que nunca. Sempre fui muito critico com a atuação do atual governo sobre este assunto, mas temos de reconhecer o trabalho feito pelo atual ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, pelos autarcas da região, por algumas forças políticas. Também não poderia deixar de reconhecer o grande envolvimento e trabalho do então presidente da CIM do Tâmega e Sousa, Armando Mourisco", disse o presidente da Câmara penafidelense.

Recorde-se que o anúncio da construção dos três primeiros quilómetros do IC35 foi feito pela primeira vez pelo ex-primeiro-ministro Passos Coelho, de visita à feira agrícola da Agrival. Mais tarde, o ex-ministro do Planeamento e das Infraestruturas socialista Pedro Marques dizia que a construção do primeiro troço do IC35, cujo concurso foi lançado pelo anterior Governo, não avançou porque o projeto não previa a ligação à EN106. "Acabava no meio do monte, sem acessos", justificava.

De acordo com o anunciado pelas IP, o preço-base do concurso teve um preço-base de 375 mil euros, com um prazo de 240 dias.

Cronologia

Em 2001, ano da queda da ponte de Entre-os-Rios, todos os partidos da Assembleia da República consideraram prioritária a construção do IC35, que se concretizaria até 2008.

Em 2009, o então ministro das Finanças, Teixeira dos Santos, prometeu que o concurso para a obra do IC35 seria lançado até ao final do ano.

Em 2010, o ministro das Obras Públicas, António Mendonça, suspendeu tudo.

Em 2011, a Câmara de Penafiel lançou uma petição para a urgente construção do IC35.

Em 2012, a Câmara entregou a petição na Assembleia da República.

Em 2014, o IC35 entrou no Plano Estratégico dos Transportes e Infraestruturas 2014-2020 (PETI3+) e o então primeiro-ministro, Pedro Passos Coelho, afirmou publicamente que o troço Penafiel-Rans do IC35 iria começar em 2015.

Em 2015, foi aberto o concurso para a empreitada entre Penafiel-Rans.

Em 2016, a estrada foi novamente suspendida, agora pelo governo de António Costa, com a adjudicação a ser atirada para 2017.

Em 2018, a Assembleia da República aprovou um projeto de resolução do PSD que pedia a construção imediata do IC35 entre Penafiel e Entre-os-Rios.

Em 2019, depois de, no início do ano, a população ter enchido de cruzes a Estrada Nacional 106, o Governo incluiu a obra do IC35 no Plano Nacional de Investimentos 20130 (PNI2030). E em maio, o novo ministro do Planeamento reuniu com o presidente da CIM-TS, Armando Mourisco, e o presidente da Câmara de Penafiel, Antonino de Sousa.

Em janeiro de 2020, foi finalmente adjudicada a primeira fase da obra do IC-35.