Baloiço da Serra da Boneca que ficou popular no Instagram vai mudar de sítio

O baloiço que está no alto da Serra da Boneca, em Penafiel, vai ser retirado nos próximos dias. A Junta de Freguesia de Sebolido procura um novo local na serra para o instalar.

O número de visitas à Serra da Boneca, em Penafiel, cresceu muito desde o verão, em grande parte graças a esta atração. Devido ao elevado número de pessoas a "invadir" a serra, a junta de freguesia viu-se obrigada a retirar o baloiço "por questões de segurança", explica Fábio Correia, presidente da Junta de Sebolido, no concelho de Penafiel.

"O baloiço está instalado dentro do parque eólico da serra e as pessoas não respeitam a sinalização", critica Fábio Correia, adiantando que a decisão de relocalizar o baloiço foi tomada em conjunto com a empresa responsável pela instalação e manutenção do equipamento eólico da serra.

Várias carros bloqueiam os acessos de manutenção às eólicas do parque e isso é também um dos motivos apontados para a decisão, conhecida esta sexta-feira. "A natureza é para ser explorada a pé e não de carro", apelou o autarca.

O presidente da junta de freguesia assegura que o baloiço irá ser instalado já no início do próximo ano com acessos próprios de forma a garantir a segurança dos visitantes.

Em conjunto com o grupo de jovens de Sebolido, que foram os responsáveis pela instalação do baloiço, a junta de freguesia está também a pensar instalar outras atrações junto ao baloiço. Ainda sem revelar mais detalhes, Fábio Correia garante que a paisagem do novo local irá ter uma vista idêntica à que se tornou popular nas redes sociais e que atraiu nos últimos meses milhares de visitantes.