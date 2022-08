Bebé de seis meses ferido com gravidade num acidente em Penafiel

Um bebé de seis meses ficou ferido com gravidade na sequência do despiste de um carro, ocorrido na tarde desta sexta-feira, em Canelas, Penafiel, na EN 108 perto de Entre-os-Rios. Do acidente resultaram ainda dois feridos ligeiros, um casal com cerca de 25 anos, os pais do bebé.

O acidente ocorreu já depois das 17 horas, na Estrada Nacional 108, na freguesia penafidelense de Canelas, quando a viatura em que seguia o casal e o filho bebé de seis meses se despistou, acabando por capotar e ficar imobilizado no meio da estrada.

Ao que o JN apurou, devido à violência do capotamento, o bebé de seis meses terá sido projetado da cadeira e ficou ferido com gravidade. Os pais sofreram ferimentos ligeiros.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios - que mobilizaram para o local 15 elementos, apoiados por seis veículos - e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa. O bebé foi transportado para o Hospital de São João, no Porto, acompanhado pela mãe. O pai foi encaminhado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

No local do acidente, que obrigou ao corte da estrada nos dois sentidos, esteve também a GNR de Penafiel.