"Bebé do Ano" do Tâmega e Sousa é de Lousada e chama-se Jennifer

Nasceu no primeiro dia do ano, de parto normal, no Hospital Padre Américo, em Penafiel, o "bebé do ano" do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

Eram 13.45 horas quando a pequena Jennifer veio ao mundo. O parto estava previsto para 13 de janeiro, mas a menina quis nascer mais cedo, às 38 semanas. Tem 3,8 quilogramas e mede 52 centímetros.

É a terceira filha de dois jovens de Caíde de Rei, Lousada. Cláudia Silva e Fernando Rosa já têm o Alexandre de oito anos e a Leonor de cinco. Foram os irmãos, conta a mãe, que escolheram o nome "Jennifer". A menina, diz, "é muito sossegadinha" e só "come e dorme".

Segundo o CHTS, o parto decorreu sem complicações e mãe e bebé estão bem.