Bom vinho e castanha na "festa do povo" em Penafiel

"Quentes e boas". "É tudo a cinco euros". "Venha ver menina". Os pregões ecoaram esta sexta-feira pela principal rua de Penafiel, que acolheu milhares de visitantes para celebrar o dia do padroeiro, o São Martinho, que dá nome à feira que termina no dia 20.

Nem o tão afamado verão de São Martinho faltou à festa. O dia estava quente e convidou a um passeio pelo "maior centro comercial ao ar livre", com passagem obrigatória pela tenda colocada no Largo de Puços, onde decorre a prova do vinho novo e o cheiro das castanhas assadas atrai os visitantes a prová-las.

"Esta festa é muito bonita. É um convívio, viver as tradições antigas", disse ao JN António Álvaro, um emigrante no Luxemburgo, natural de Fafe, que juntamente com o irmão, emigrado em Paris, veio pela segunda vez à Feira de São Martinho. "Tirei dias de férias para vir aqui. Nós, os emigrantes, damos mais valor às coisas que acontecem no nosso país", garantiu.