Bombeiro sofre queimaduras durante combate a incêndio em Penafiel

Um jovem de 21 anos dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, no concelho de Penafiel, sofreu queimaduras graves durante o combate a um incêndio florestal e foi hospitalizado.

Segundo João Pinto, comandante dos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, o bombeiro sofreu queimaduras de segundo grau no braço e na cara durante o combate a um incêndio que deflagra no monte de São Domingos, na freguesia de Fonte Arcada, também no concelho de Penafiel.

O incêndio está a ser combatido por 34 elementos das corporações de Paço de Sousa, Penafiel e Cete (do concelho de Paredes), apoiados por sete veículos e um meio aéreo.