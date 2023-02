Bombeiros de Entre-os-Rios lançam vídeo promocional para "criar união" com o povo

JN Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

Corporação de Entre-os-Rios, em Penafiel, quer dinamizar a população e dar a conhecer os cantos à casa.

Por ocasião do centenário dos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, o núcleo da JuveBombeiro da corporação penafidelense divulgou um vídeo promocional para "mostrar algumas das vertentes do serviço operacional a que um bombeiro dá resposta no seu dia-a-dia".

"Com a ajuda de alguns elementos com mais anos de serviço voluntário, partilhamos as suas vivências e experiências de uma vida ao serviço da população", pode ler-se na legenda do vídeo, publicado nas redes socias do núcleo de Entre-os-Rios da JuveBombeiros, estrutura criada no seio da Liga dos Bombeiros Portugueses, para congregar os operacionais dos 14 aos 35 anos integrados nos quadros de pessoal dos corpos de bombeiros de todo o país.

PUB

Falando ao JN, Ricardo Silva, que pertence ao núcleo jovem dos Bombeiros de Entre-os-Rios, explica que os objetivos da JuveBombeiro passam por "motivar e dignificar" o trabalho operacional, além de "atrair mais pessoas" para a corporação, criando "união com o povo" através da organização de eventos desportivos, culturais e promocionais.

"Temos de acompanhar os tempos. Queremos mostrar o que se passa dentro das corporações. As pessoas têm de saber que estamos de porta aberta para as populações", conta.