Uma mulher de 45 anos caiu ao rio Tâmega, em Rio de Moinhos, Penafiel, e está a ser procurada pelos bombeiros.

Ao que o JN apurou, a mulher estaria a andar de mota de água quando caiu ao rio e desapareceu.

Nas operações de resgate estão os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios e os Sapadores do Porto. A equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e a GNR das Termas de São Vicente também foram mobilizadas para o ​​​​​​​local.