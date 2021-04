Câmara de Penafiel assegura testes à covid-19 a centenas de atletas

Mónica Ferreira Hoje às 14:33 Facebook

A Câmara Municipal de Penafiel vai assegurar a realização de testes à covid-19 a todos os atletas das associações desportivas do concelho. Este processo de testagem já teve início e, até ao momento, não houve nenhum resultado positivo.

Esta medida da autarquia penafidelense - que vai assumir as despesas relacionadas com a testagem - surge no âmbito da retoma da atividade desportiva e cuja obrigatoriedade está prevista em orientação da Direção Geral da Saúde.

Assim, foi dado início ao processo de testagem de centenas de atletas, de diversas modalidades e de várias associações desportivas e, até ao momento, nenhum atleta testou positivo. "Desta forma, as associações desportivas encontram-se em condições para retomar os treinos e, em alguns casos, a competição desportiva", informa a autarquia.

Segundo Pedro Cepeda, vereador com o pelouro do Desporto na Câmara Municipal de Penafiel, "o processo de retoma da atividade desportiva traz uma boa dose de motivação para todos, mas também, uma grande responsabilidade para a comunidade desportiva".

Segundo o vereador, para além do apoio na testagem dos atletas, a Câmara Municipal "está a colaborar com os clubes na implementação de normas e medidas, de forma a garantir a segurança de todos os atletas e equipas técnicas".