Câmara de Penafiel com "forte redução" no passivo e nas dívidas

As contas de 2020 da Câmara Municipal de Penafiel - aprovadas por unanimidade em reunião de executivo - mostram uma "forte redução do passivo", das dívidas a fornecedores e a terceiros e a "maior taxa de execução do orçamento nos últimos anos".

"Com os 5 votos dos eleitos pela coligação "Penafiel Quer" e com os 4 votos do Partido Socialista, todos a favor, as contas foram aprovadas de forma histórica por unanimidade e sem qualquer contestação", refere a autarquia, em nota de imprensa.

Segundo a autarquia, no exercício de 2020, o executivo municipal liderado por Antonino de Sousa, conseguiu uma "forte redução do passivo que registou uma descida de 20 % em comparação com período homólogo e decresceu 53% relativamente a 2017". Registou ainda "uma forte diminuição total da dívida a fornecedores, que só neste mandato, 2017-2020, teve uma redução de 11 milhões de euros", assim como uma redução na ordem dos 35% na dívida a terceiros.

A par com estas reduções, a Câmara Municipal de Penafiel registou "a maior taxa de execução do orçamento nos últimos anos" e o valor de empréstimos de médio/ longo prazo "é o mais baixo de sempre".

"Sinto-me muito feliz por terem sido aprovadas as melhores contas de sempre, desde que há um sistema de contabilidade organizada nos municípios. A aprovação das contas por unanimidade, ou seja, com os votos a favor da oposição, só evidencia aquilo que temos vindo a dizer há já algum tempo, que a câmara municipal tem feito um percurso de estabilidade orçamental, reduzindo a dívida sem deixar de realizar obras e investimentos importantes para o concelho", referiu Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.