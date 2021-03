Câmara de Penafiel contesta exploração de minérios no concelho

Mónica Ferreira Hoje às 16:14 Facebook

A Câmara Municipal de Penafiel avançou com uma contestação, junto da Direção-Geral de Energia e Geologia, por não ter sido chamada a dar parecer relativamente à exploração de minérios no concelho, requerida por uma empresa.

Segundo fonte da autarquia, o processo já se encontra em consulta pública, sem que tenha sido solicitado qualquer parecer ao Município de Penafiel, enquanto outros concelhos - caso de Paredes - em circunstâncias idênticas, foram consultados e tiveram a oportunidade, inclusive, de dar parecer, que foi negativo.

O Município de Penafiel avançou com a contestação do processo "e pondera avançar com todos os meios legais, nacionais e internacionais, ao seu dispor para contestar o processo que vai destruir e/ou colocar em causa, importantes zonas ambientais, investimentos turísticos, linhas de água e até património arqueológico já inventariado".

A celebração de contrato administrativo para atribuição direta de concessão de exploração de depósitos minerais de ouro, prata, cobre, chumbo, zinco, estanho, volfrâmio e outros minerais associados, que afetará o concelho de Penafiel, Paredes e Gondomar foi requerida pela empresa Beralt Tin and Wolfram Portugal S.A.

Em Penafiel, a exploração afetaria as freguesias de Capela e Rio Mau, pondo "em causa a qualidade de vida das populações na região", tendo ainda "um impacto muito significativo no ambiente e saúde".

Segundo a autarquia, esta exploração colocará ainda em causa o património arqueológico, assim como os investimentos realizados na área do turismo, com vista a preparar a região "para uma relação equilibrada e sustentável entre o homem e a natureza, nomeadamente através de sinalização de rotas e trilhos onde se realizam com regularidade caminhadas e passeios que atraem inúmeros visitantes".

"Os danos resultantes desta eventual exploração mineira colocarão em causa investimentos públicos e privados já realizados e outros que se pretendem realizar, com naturais consequências para postos de trabalho diretos e indiretos", assim como deixa ainda em risco "outras áreas naturais de elevada beleza e valor ecológico, nomeadamente as serras de Santa Justa, Pias, Castiçal, Boneca e Banjas, parte das quais integram inclusive o sítio "Valongo - PTCON00024", no âmbito da Rede Natura 2000, bem como a Paisagem Protegida Regional Parque das Serras do Porto, que constitui uma importantíssima infraestrutura verde", garante.

Assim, o Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, Antonino de Sousa, já pediu à Direção Geral de Energia e Geologia que seja indeferido o pedido de exploração mineira, estando em aberto o recurso para todas as entidades que possam intervir e salvaguardar os interesses das populações.