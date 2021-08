Candidatos a Penafiel criticam falta de políticas de emprego e habitação

Mónica Ferreira Hoje às 22:50 Facebook

Falta de estratégia política para a criação de emprego e de habitação. Foram estas as principais críticas que os adversários políticos apontaram à governação de Antonino de Sousa, presidente da Câmara de Penafiel. A autarquia está nas mãos da coligação "Penafiel Quer" (PSD/CDS-PP) há cerca de 20 anos.

No debate promovido pelo JN, que juntou, esta terça-feira, no Ateneu Comercial do Porto, os cinco candidatos às eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro, os opositores do atual presidente consideraram insuficientes as medidas adotadas para a criação do emprego, nomeadamente os contratos de investimento assinados pela autarquia, que criarão mil postos de trabalho. E apontaram a necessidade de a Câmara combater a precariedade laboral, num concelho que tem um salário médio de 975 euros (quase 20% inferior à média nacional) e que, segundo os dados preliminares do Censos 2021, perdeu 3,6% da população na última década.

Todos defenderam o combate à precariedade - que, segundo o candidato da CDU, Bruno Sousa, é também promovida pela autarquia -, assim como mais apoio, com a autarquia a assumir "um papel ativo, apoiando as pessoas a reivindicar os seus direitos e combatendo a exploração dos trabalhadores", referiu Duarte Graça, candidato do Bloco de Esquerda.