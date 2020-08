Cansados de esperar por passadeiras, pintaram sinalização ilegal

Fernanda Pinto Hoje às 13:19 Facebook

Junta de Sebolido diz que põem em causa a segurança das pessoas e Infraestruturas de Portugal apresentou queixa-crime.

A freguesia de Sebolido, em Penafiel, amanheceu, esta quinta-feira, com três novas passadeiras para peões, duas delas a atravessar a Estrada Nacional 108. Foram pintadas durante a madrugada por desconhecidos e, além de serem ilegais, não respeitando sequer as medidas regulamentares, "são um atentado à segurança" e "põem em risco a população", diz a Junta de Freguesia. A situação foi comunicada à GNR e a Infraestruturas de Portugal (IP) promete eliminar as pinturas com brevidade.

Os moradores criticam a ação, mas salientam que há falta de passadeiras na freguesia, sobretudo num dos locais onde estas simulações foram colocadas, onde pára o autocarro e onde, com frequência, as pessoas atravessam a rua a correr.