Carro caiu em ravina com cerca de 25 metros em Canelas

Um carro caiu numa ravina com cerca de 25 metros, este sábado de manhã, após uma colisão entre dois veículos ligeiros, em Canelas, Penafiel. Um homem com cerca de 50 anos teve de ser desencarcerado, mas sofreu apenas ferimentos ligeiros.

O primeiro alerta para os Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios, por volta das 8 horas, dava conta de três vítimas encarceradas e de um veículo caído ao rio Douro, a partir da Avenida da Marginal. Isso não se confirmou, conta José Filipe, comandante interino da corporação.

"O carro caiu numa ravina com cerca de 25 metros, ficou a meio de uma encosta. Foi um resgate difícil. Foi preciso desbravar mato para chegar à vítima que foi desencarcerada e imobilizada", explica José Filipe. O homem foi, depois socorrido no local, encaminhada ao Hospital Padre Américo, em Penafiel, com ferimentos considerados ligeiros.

Para a ocorrência foram mobilizados 21 elementos, apoiados por três ambulâncias de emergência, um veículo de desencarceramento, dois veículos de combate a incêndios, uma embarcação de socorro e um veículo de comando da corporação de Entre-os-Rios. Esteve ainda presente a Viatura de Emergência Médica (VMER) do Vale do Sousa, além da GNR.