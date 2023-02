Casais das instituições de Penafiel celebram Dia dos Namorados

Maria da Conceição Oliveira e António Soares são casados há 61 anos e foram um dos muitos casais, residentes das instituições do concelho de Penafiel, que neste Dia dos Namorados vieram até à cidade, participar numa iniciativa organizada pelo município para assinalar a efeméride.

"No nosso tempo não se celebrava o Dia dos Namorados", disse Maria da Conceição Oliveira - que juntamente com o marido tem dois filhos, quatro netos e dois bisnetos - "feliz" por esta terça-feira ter vindo à cidade, onde tirou uma fotografia com o marido, num mural em forma de coração, que foi colocado junto à Igreja da Misericórdia.

Mas para este casal de utentes da Associação para o Desenvolvimento de Rio de Moinhos, o amor não pode ser só celebrado no Dia dos Namorados. "Tem que haver amor todos os dias, muita amizade e respeito", disse Maria da Conceição Oliveira. "Por isso é que consegue estar casado tantos anos", acrescentou António Soares.

Também Manuel Silva e Helena Soares se juntaram à iniciativa promovida pela Câmara Municipal de Penafiel, através do pelouro do Turismo, em parceria com a empresa municipal Penafiel Activa. "No nosso tempo era um atraso de vida e não havia estas coisas. Mas é bonito, é bom que se façam iniciativas como esta para nós podermos passear e sair um bocadinho da Associação", referiu Helena Soares.

Durante a iniciativa, os alunos dos cursos de formação da Penafiel Activa, EM, surpreenderam os transeuntes com um presente especial e bem penafidelense: uma caixinha de cartão, personalizada com a logomarca "Penafiel Romântico", criada especificamente para assinalar a data, cheia de bolinhos de amor - pequenos doces redondos cobertos de açúcar e com uma pitada de amor, tipicamente penafidelenses.