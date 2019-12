Casas vazias com 200 famílias à espera em Penafiel

Fernanda Pinto Hoje às 08:30 Facebook

Presidente da Câmara de Penafiel acusa Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana de protelar entrega em regime de renda apoiada. Instituição garante que fogos precisam de obras.

Há 30 casas vazias, fechadas e a degradar-se num empreendimento em Novelas, Penafiel, que podiam ser entregues a algumas das 200 famílias com necessidades económicas e habitacionais em lista de espera no concelho, sustenta o presidente da Câmara. Antonino de Sousa garante que 20 estão prontas a habitar e aguardam apenas uma adenda ao protocolo com o Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana (IHRU), que o Município pediu há mais de um ano e nunca teve resposta. O IHRU confirma que os fogos estão vazios, mas acrescenta que precisam de obras.

"Às vezes, falto com comida para pagar a renda e não ficarmos sem teto. Estou sempre com o coração nas mãos", assegura Patrícia Ferreira, 35 anos, que aguarda há três anos por uma casa em regime de renda apoiada para ela e para os três filhos: David, 15 anos, Filipe, 13, e Gabriel, 11. A casa onde vive, em Galegos, não tem condições, é fria e húmida, causando problemas de saúde recorrentes no filho mais novo, que tem um atraso de desenvolvimento. As constantes ausências para ir com o filho a consultas fizeram Patrícia perder vários empregos. Atualmente, está de baixa para lhe dar apoio e faz rissóis e bolos para fora.