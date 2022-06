Centenas de crianças participam em tradição "única" do Carneirinho

Centenas de crianças das escolas primárias e dos jardins-de-infância do ​​​​​​​concelho de Penafiel, coloriram as ruas da cidade para cumprir uma tradição única no país - o Carneirinho - um desfile que marca o arranque das celebrações do Corpo de Deus em Penafiel.

Entoando cânticos de agradecimento aos seus professores, os alunos desfilaram pela principal avenida da cidade, exibindo orgulhosamente o carneirinho, decorado a rigor para ser oferecido ao professor pela dedicação demonstrada no ano letivo.

Em frente à Câmara Municipal, cumprimentaram o executivo que ali se encontrava para os ver passar, satisfeito pelo regresso desta tradição única no país. "Poder assistir à alegria destas crianças, dos pais, dos familiares e professores já faz com que valha muito a pena manter esta tradição, uma tradição única no país, que acontece apenas em Penafiel", começou por referir Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel.

Segundo o autarca, Penafiel é um exemplo e este desfile é sinal disso. "É extraordinário porque é um reconhecimento feito pela comunidade escolar aos seus professores. E num tempo em que vemos os professores ser tantas vezes, tão maltratados e desconsiderados, é bom vermos que aqui em Penafiel temos um exemplo completamente diferente", frisou.

Por haver "muita saudade" desta festa, a cidade encheu-se de milhares de pessoas oriundas de todo o concelho, para participarem ou apenas assistir ao desfile.