Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa bate recorde de nascimentos num só dia

O Centro Hospital do Tâmega e Sousa bateu um novo recorde no passado dia 25 de novembro, com o nascimento de 16 bebés - oito meninos e oito meninas - e duplicou ainda a média diária de partos - que é de oito.

"No total, foram feitos 14 partos por via vaginal e duas cesarianas, nascendo, assim, oito meninos e oito meninas. Mães e bebés encontram-se bem de saúde", informou fonte hospitalar.

A maternidade do Hospital Padre Américo é uma das maiores maternidades do Norte e possuiu ótimos indicadores de qualidade como, por exemplo, uma das mais baixas taxas de cesarianas. Em 2018, a taxa de cesarianas no Centro Hospital do Tâmega e Sousa foi de 22,4% e, a nível nacional, a taxa situou-se nos 28,35%.