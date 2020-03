Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa constrói estrutura de apoio

Antonio Orlando Hoje às 20:10 Facebook

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) está a construir uma estrutura de apoio, junto à Urgência Geral do Hospital Padre Américo, para receber apenas casos suspeitos de Covid-19 para serem validados.

A construção do edifício pré-fabricado, junto à Urgência Geral do Hospital Padre Américo, deve-se ao acréscimo do número de utentes suspeitos de serem portadores de Covid-19.

A estrutura de apoio vai permitir criar uma área para receber apenas casos suspeitos para serem validados. "Este fluxograma já está operacionalizado nas atuais instalações. Vão ser criadas duas salas de emergência para que os doentes respiratórios graves sejam abordados apenas numa das salas", explica fonte hospitalar.

A administração hospitalar explica que está igualmente em curso a suspensão de toda a atividade clínica não urgente, nomeadamente consultas externas, intervenções cirúrgicas, sessões de hospital de dia e meios complementares de diagnóstico e terapêutica, "por forma a diminuir significativamente a circulação de pessoas no perímetro do hospital".

Mantém-se as intervenções cirúrgicas prioritárias, principalmente as relacionadas com neoplasias. "Será apenas realizada atividade programada em casos clinicamente relevantes, passando a ser privilegiadas as consultas não presenciais, sempre que tal seja viável", explica fonte hospitalar.

O CHTS faz saber que se mantém a suspensão de visitas aos doentes internados. "A pessoa indicada como acompanhante será contactada pelo Serviço de Internamento do seu familiar, para informações".

Como medida compensatória "o CHTS disponibiliza aos utentes internados nas duas unidades hospitalares (Hospital S. Gonçalo, em Amarante e Padre Américo, em Penafiel), a rede Wi-Fi com acesso gratuito à internet, facilitando, assim, o contacto com os seus familiares e amigos".

A restrição ao acompanhamento de doentes no Serviço de Urgência também se mantém. Os acompanhantes podem obter informações através dos números: 914 210 505 e 255 714 435, Hospital Padre Américo (Penafiel), e 914 202 339 e 255 410 515, Hospital São Gonçalo (Amarante), ou através da app MyCHTS.