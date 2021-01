Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa volta a suspender visitas

Mónica Ferreira Hoje às 18:37 Facebook

Depois de ter reaberto as visitas a doentes internados, no passado dia 23 de dezembro, o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, voltou a suspender as mesmas, "temporariamente", devido "ao recente aumento do número de casos positivos em concelhos da nossa região".

Esta medida, que entra em vigor esta sexta-feira, dia 8 de janeiro, vai abranger o Hospital Padre Américo, em Penafiel, e o Hospital de São Gonçalo, em Amarante, as duas unidades que compõem o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS).

"Esta medida de prevenção visa acautelar o bem-estar e a situação clínica dos doentes, bem como garantir a segurança de doentes e profissionais", indica o CHTS, que se diz ciente "do transtorno que esta medida possa causar" e apela "à compreensão e colaboração de todos na divulgação positiva e construtiva desta medida, a bem de todos".