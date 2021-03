Chef Chakall preparou paella para profissionais do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

António Orlando Hoje às 18:43 Facebook

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) recebeu no sábado a visita do Chef Chakall e da sua equipa, que cozinharam ao vivo paella para os profissionais que estavam ao serviço no Hospital Padre Américo, em Penafiel, e no Hospital de São Gonçalo, em Amarante. A iniciativa repetiu-se este domingo no Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ).

As visitas, inseridas na iniciativa nacional "Cuidar de quem cuida de nós", é uma homenagem gastronómica aos profissionais de saúde "pelo fantástico trabalho feito no combate à pandemia" e, por isso, de acordo com as palavras do Chef Chakall, "tínhamos que vir a Penafiel, foi um dos hospitais que mais sofreu, foi muito duro, tínhamos que cá vir dar uma alegria ao pessoal que cá trabalha".

Foram servidas 500 refeições e a escolha foi entre paella de marisco, frango ou vegetariana.

Natural da Argentina, mas assumidamente português de coração, ainda que considere ser pouco o que está a fazer para retribuir o empenho dos profissionais da linha da frente, Chakall afirma que o faz com muito amor, dando um pouco daquilo que sabe fazer, ou seja, cozinhar.

Carlos Alberto, presidente do Conselho de Administração do CHTS, deixa um agradecimento "a todos os que colaboraram neste momento muito positivo e que deixou os colaboradores com um visível sorriso no rosto".