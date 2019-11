Choque entre camiões faz um ferido em Penafiel

António Orlando Hoje às 14:34 Facebook

Um acidente entre dois camiões, ao final da manhã desta segunda-feira, no acesso à Variante da EN211, em Castelões, Penafiel, provocou um ferido.

A vítima assistida pelos Bombeiros de Vila Meã, foi encaminhada para a urgência do Hospital Padre Américo, do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

O camião de transporte de veículos terá colidido um uma retroescavadora que era transportada por outro pesado que circulava em sentido contrário.

À hora do acidente, cerca das 11 horas, no local a visibilidade era reduzida devido ao nevoeiro, o que poderá ajudar a explicar a colisão.