CIM do Tâmega e Sousa empresta 1200 portáteis aos alunos da região

A. O. Ontem às 22:29 Facebook

Twitter

Partilhar

Os recursos informáticos foram adquiridos no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) do Tâmega e Sousa e serão emprestados aos alunos que não dispõem dos meios necessários para o acesso ao ensino à distância.

A ação integra-se no quadro do atual contexto da pandemia da covid-19 e das medidas decretadas na área da educação.

No total, são mais de 1200 os portáteis e tablets que as escolas da região têm ao seu dispor para empréstimo aos alunos. "Pretendemos, desta forma, garantir que os alunos mais desfavorecidos e que não dispõem de recursos tecnológicos adequados ao ensino à distância tenham acesso a todas as ferramentas necessárias", justifica fonte da CIM.

O PIICIE contempla duas ações de integração da tecnologia nos processos de ensino: a dinamização de atividades de iniciação à programação e robótica e a criação de ambientes educativos inovadores, também conhecidos como "Salas Educativas do Futuro", que, no conjunto, representam um investimento superior a 800 mil euros.

De referir que, a par da aquisição de equipamento informático e da instalação de 17 Salas Educativas do Futuro, no âmbito deste Plano foram também ministradas ações de capacitação dos docentes.

A Comunidade Intermunicipal do Tâmega e Sousa (CIM do Tâmega e Sousa), integra os municípios de Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende.