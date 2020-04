CIM do Tâmega e Sousa entregou 11 ventiladores ao Centro Hospitalar

Mónica Ferreira Ontem às 23:24 Facebook

O Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, foi esta sexta-feira reforçado com 11 ventiladores, que foram adquiridos pelos municípios que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa - Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Penafiel e Resende - e pela Câmara Municipal de Paredes.

"Este é um momento que exige uma responsabilidade maior de todos e nós estamos todos a corresponder com esta resposta importantíssima para a nossa comunidade e para o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa", afirmou Gonçalo Rocha, presidente do Conselho Intermunicipal da CIM do Tâmega e Sousa, dando nota de que a cedência destes ventiladores é representativa do trabalho em rede que tem vindo a ser desenvolvido entre os municípios e entre estes e as autoridades de saúde da região, também expresso na aquisição conjunta de equipamentos de proteção individual, dois investimentos que totalizam um investimento de cerca de 700 mil euros.

Os novos equipamentos, que vão permitir aumentar a capacidade de resposta da unidade hospitalar na resposta ao novo coronavírus, chegam "em tempo útil e numa altura em que se consegue controlar com segurança, quer para os profissionais de saúde, quer para os doentes, esta pandemia", como referiu Filipa Carneiro, a Diretora Clínica do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.