CIM do Tâmega e Sousa quer indústria têxtil a produzir máscaras certificadas

A Comunidade Intermunicipal (CIM) do Tâmega e Sousa apelou esta sexta-feira ao Governo para que interceda junto do Centro Tecnológico das Indústrias do Têxtil e do Vestuário (CITEVE), no sentido de agilizar os processos de certificação das máscaras de proteção individual à Covid-19.

O pedido foi feito ao Secretário de Estado da Mobilidade, Eduardo Pinheiro, responsável pela coordenação da execução da declaração do estado de emergência na região Norte, de modo a permitir que a indústria da região, onde o setor do têxtil e do vestuário é dos mais preponderantes "reoriente as suas linhas de produção, dando resposta à escassez destes produtos e, simultaneamente, encontrando novas oportunidades de negócio", alertou Telmo Pinto, secretário da CIM do Tâmega e Sousa, na reunião que juntou, esta tarde, os autarcas dos 11 concelhos que integram a CIM do Tâmega e Sousa.

Em análise estiveram também as medidas consideradas prioritárias para a região, nesta fase da pandemia, tendo os autarcas reiterado a necessidade de se avançar com a realização de testes de diagnóstico a utentes e colaboradores de lares de idosos dos 11 concelhos do Tâmega e Sousa.

"Neste momento, já temos o levantamento das necessidades, estamos a ultimar a capacidade de resposta e, nas duas próximas semanas, contamos ter um cronograma universal para a região Norte", assegurou o Secretário de Estado.

O presidente da CIM do Tâmega e Sousa, Gonçalo Rocha, solicitou também um reforço da disponibilização, da parte do Governo, de equipamentos de proteção individual para os profissionais de saúde, corporações de bombeiros, proteção civil, forças de segurança e entidades do setor social, "dado tratar-se de um custo demasiado oneroso para as autarquias e para a Comunidade Intermunicipal".