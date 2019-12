Cinco feridos em violenta colisão na A4 em Penafiel

António Orlando Hoje às 22:19 Facebook

Uma violenta colisão na A4, no sentido Porto - Amarante, provocou um ferido grave e quatro ligeiros. O acidente ocorreu no final da via lenta, normalmente utilizada pelos veículos pesados, em Santa Marta, Penafiel.

Segundo relatos recolhidos no local pelo JN, o acidente terá sido provocado por um veículo que seguia a grande velocidade e que não se terá apercebido de uma segunda viatura, que se encontrava avariada na via e alegadamente "bem sinalizada". Esta última viatura foi projetada cerca de 250 metros com a ocupante no seu interior, no banco do acompanhante. Estaria a telefonar para o reboque.

As vítimas foram transportadas para o Hospital de Penafiel.

O alerta foi dado por volta das 19.30 horas. Para o local, acorreram os Bombeiros Voluntários de Penafiel, com 15 operacionais e cinco viaturas, e a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do hospital de S. João, além da unidade de trânsito da GNR.

O trânsito esteve cortado cerca de meia hora, provocando longas filas que ultrapassaram a saída de Penafiel/Norte.