Colisão entre três carros corta EN106 em Penafiel

Cinco pessoas sofreram ferimentos leves na sequência de uma aparatosa colisão entre três carros, ocorrida ao início da noite desta quinta-feira, na Estrada Nacional 106, em Cabeça Santa, no concelho de Penafiel.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Entre-os-Rios - que mobilizaram para o local treze elementos apoiados por cinco veículos, entre as quais um veículo de desencarceramento - e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A estrada está cortada nos dois sentidos.