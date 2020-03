Com 10 casos confirmados, Penafiel vai ter centro de diagnóstico

Mónica Ferreira Hoje às 15:01 Facebook

A Câmara Municipal de Penafiel está a preparar medidas de apoio a famílias e empresas do concelho, depois serem conhecidos dez casos de pessoas infetadas com o novo coronavírus (seis homens e quatro mulheres). O município está ainda a trabalhar com outros concelhos e com a ARS-Norte para a abertura, "nas próximas horas", de um centro de diagnóstico para o Covid 19, que ficará localizado em Pavilhão de Feiras e Exposições de Penafiel.

Desde o início desta pandemia, a Câmara Municipal de Penafiel adotou um conjunto alargado e faseado de medidas de prevenção e encontra-se, neste momento, "totalmente focada nas medidas de contenção da pandemia e da criação de medidas de apoio aos Penafidelenses", afirma a autarquia.

Está ainda a trabalhar de forma permanente "uma equipa composta por vereadores e técnicos especializados para criar e implementar um plano de apoio às famílias e de resposta ao impacto do Covid 19 na economia local" e vai apresentar brevemente um Plano Integrado de Apoio, que será implementado em todo o concelho e que tem por objetivo apoiar as famílias e também as empresas "para minimizar, na medida do possível, todo o impacto social e económico que resulta desta pandemia".

"Estes são tempos especiais, difíceis, de grandes desafios, mas ao longo dos séculos de história, que temos como comunidade, já passamos por diversas situações difíceis, e todos juntos vamos também vencer mais este desafio", afirmou Antonino de Sousa, presidente da Câmara Municipal de Penafiel, acrescentando que "é essencial que cada um faça o que lhe compete em matéria de saúde pública, evitando sair de casa e cumprindo todas as orientações das Autoridades de Saúde".