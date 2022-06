O despiste de um camião junto à área de serviço da A4, em Penafiel, está a condicionar, desde há cerca de meia hora, o tráfego rodoviário no sentido Porto - Amarante.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro do Porto o condutor do pesado sofreu ferimentos ligeiros. No local encontra-se a BT da Maia.