Mónica Ferreira Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Duas pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de um despiste ocorrido na manhã desta quinta-feira, na Rua Imaculado Coração de Maria, na freguesia de Urrô, concelho de Penafiel.

As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Vale do Sousa, e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

A GNR de Paço de Sousa esteve no local.