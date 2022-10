Despiste seguido de capotamento provoca um ferido grave em Penafiel

Um despiste seguido de capotamento na A4, em Penafiel, esta tarde de sexta-feira, provocou um ferido grave.

A vítima de 30 anos teve de ser desencarcerada pelos bombeiros de Amarante para que pudesse ser assistida pela equipa da Viatura Médica Emergência e Reanimação do Vale do Sousa (VMER). Posteriormente, e com acompanhamento médico, foi levada para a urgência do Hospital Padre Américo, em Penafiel.

O acidente ocorreu a seguir à saída para Marco de Canaveses, ao quilómetro 41, no sentido Amarante-Porto.

O alerta foi dado cerca 16 horas, tendo sido acionados para o local os bombeiros de Amarante, Penafiel e a VMER do Vale do Sousa.