Despiste violento contra poste de iluminação faz dois feridos em Penafiel

Dois homens ficaram feridos, sem gravidade, na sequência de um despiste, ocorrido na noite desta quinta-feira, em Fonte Arcada, Penafiel.

O acidente aconteceu cerca das 22.40 horas, quando uma viatura, conduzida por um homem de 31 anos, entrou despiste, acabando por embater contra um poste de iluminação pública.

Com a violência do embate, um homem de 23 anos, que seguia no lugar do pendura, ficou encarcerado e teve que ser retirado pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa, que mobilizaram para o acidente 15 elementos, apoiados por quatro viaturas.

As vítimas foram assistidas pelos Bombeiros e pela equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e transportadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.