Dezenas de doentes nos corredores do hospital de Penafiel

Sessenta adultos na Urgência à espera de vaga para serem internados. Administrador não tem explicação para crianças no chão à espera de consulta.

O Hospital Padre Américo, em Penafiel, tinha na tarde de ontem 60 utentes nas macas a aguardar vagas em internamento. Também nas urgências de Pediatria, mães e crianças aguardavam consultas sentadas no chão. Fonte da administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), do qual faz parte a unidade penafidelense, confirmou a falta de camas, mas garantiu desconhecer problemas na unidade pediátrica.

A denúncia foi feita por profissionais do Hospital de Penafiel através de imagens que mostravam macas nos corredores, com cerca de 60 doentes que aguardavam para serem internados. Do lado da urgência pediátrica, várias fotos e vídeos mostravam mães e crianças sentadas no chão, à espera de consulta.