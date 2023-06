Dezenas de milhares esperados no Penafiel Racing Fest

O mais eclético festival da Europa dedicado aos desportos motorizados começa amanhã e termina domingo.

O Penafiel Racing Fest, o mais eclético festival da Europa dedicado aos desportos motorizados, está de regresso a partir de amanhã, sexta-feira, e ate domingo, trazendo ao concelho muita competição e um ambicioso programa de animação, onde não faltará música, exposições e desportos radicais.

Considerada pela organização - a cargo da Cooperativa Desenvolvimento Desportivo e Cultural, Câmara e clubes regionais - como "uma festa do associativismo do concelho e da região", o Penafiel Racing Fest deverá atrair como habitualmente dezenas de milhares de espetadores para assistirem às prestações de mais de 300 pilotos, que vão competir em oito modalidades.

Para o sucesso do evento, muito tem contribuído o trabalho das coletividades. "Cada modalidade é representada por um clube ou associação e isto representa o esforço de muita gente", garantiu ao JN Óscar Coelho, presidente da Cooperativa Desenvolvimento Desportivo e Cultural, explicando que alguns deles, caso do Clube Penafidelense de Automóveis Antigos, responsável pela organização da prova de regularidade de clássicos, tem mais de 600 associados.

As provas mobilizam milhares de homens e mulheres, desde as comitivas dos pilotos de "oito nacionalidades ao público. "Na última edição contabilizamos cerca de 100 mil pessoas a ver as provas nos três dias", revela Óscar Coelho.

Economia local acelera

Este interesse dinamiza a economia regional. Óscar Coelho adianta que a hotelaria e a restauração, "até Valongo", já se encontra esgotada há meses. "Mas o Penafiel Racing Fest mexe também muito com o tecido empresarial ligado ao ramo automóvel, que está a funcionar há meses para que aconteça o festival, com as oficinas a trabalhar nos automóveis", garantiu.

Ao longo dos três dias haverá provas a contar para os campeonatos nacionais de super-enduro urbano e "drag racing", radiomodelismo e desfile de clássicos. Um dos momentos altos será o Rally Taça Joaquim Santos, em homenagem ao penafidelense que foi tetracampeão nacional de ralis e que este ano terá novos troços a sul do concelho.