Doentes internados no Hospital Padre Américo voltam a receber visitas

A partir de segunda-feira, dia 24 de maio, os doentes internados no Hospital Padre Américo, em Penafiel, e no Hospital de São Gonçalo, em Amarante, voltam a poder receber visitas.

Segundo o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), as visitas aos doentes serão retomadas, depois de terem sido suspensas pela pandemia, mas vão acontecer com algumas restrições e com o tempo máximo de meia hora.

"Conscientes das restrições decorrentes da COVID19, mas também da enorme importância das visitas em termos da humanização de cuidados, vai ser permitida a visita diária de uma pessoa por doente, durante um período máximo de 30 minutos, entre as 14 e as 20 horas", informa o Hospital.

A visita deverá ser, preferencialmente, realizada sempre pela pessoa referenciada pelo doente e devem cumprir-se todas as regras de higiene, proteção e distanciamento social. Em cada enfermaria só deve estar uma visita de cada vez. Esta situação poderá significar alguma necessidade de espera, uma vez que haverá enfermarias com mais de um doente.

Os visitantes também não devem interagir com outros doentes ou visitantes, sendo obrigatório o uso de máscara, assim como o seguimento das indicações dos Serviços.

Segundo o Hospital, estas regras vão ser acompanhadas de modo dinâmico ao longo dos próximos tempos, em função da evolução da pandemia, podendo sofrer alterações que se mostrem necessárias, bem como permitir alargamento das regras se tal se mostrar viável.

"O CHTS apela à colaboração de todos para o sucesso da medida e seu progressivo alargamento com o decorrer do tempo", apela o Hospital.