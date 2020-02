Dois feridos em violento choque frontal em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 15:55 Facebook

Um choque frontal entre duas viaturas ligeiras de mercadorias, fez na tarde desta terça-feira, dois feridos ligeiros, em Penafiel.

O acidente aconteceu por volta das 14 horas, na EN 106, na freguesia de Marecos, em Penafiel. Quando os Bombeiros Voluntários de Penafiel chegaram ao local, encontraram um casal com cerca de 60 anos, encarcerado no interior de uma das viaturas envolvidas no acidente. Não encontraram, contudo, nenhum ocupante da outra viatura, que foi abandonada no local.

Os feridos foram assistidos no local do acidente e transportados para o Hospital Padre Américo, em Penafiel. Foi ainda hospitalizada uma mulher que assistiu ao acidente e que, segundo fonte dos bombeiros, sofreu um ataque de ansiedade.

O choque frontal obrigou ao corte total da estrada que liga a cidade de Penafiel à zona sul do concelho durante cerca de uma hora.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Penafiel com seis viaturas e 18 elementos, assim como uma equipa da Brigada de Trânsito da GNR de Penafiel.