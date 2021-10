Dois feridos graves com explosão de caldeira em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 16:22, atualizado às 17:13 Facebook

Dois funcionários da empresa Bastos & Viegas, situada em Guilhufe, no concelho de Penafiel, sofreram queimaduras graves na sequência do rebentamento de uma caldeira. Os trabalhadores foram transportados em estado grave para o Hospital de S. João, no Porto.

O acidente aconteceu pouco depois das 14 horas, quando uma caldeira com produtos químicos rebentou e atingiu os dois homens, que sofreram queimaduras graves no corpo.

Os trabalhadores da empresa - que se dedica à produção de material hospitalar, sendo das maiores empresas da região - foram assistidos no local pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportados, em estado grave, para o Hospital de S. João, no Porto.

A GNR de Penafiel esteve no local e, por se tratar de um acidente de trabalho, foi também chamada a Autoridade para as Condições de Trabalho.