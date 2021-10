Encontrado corpo do homem desaparecido no rio Tâmega

Mónica Ferreira Hoje às 14:20 Facebook

Foi encontrado ao início da tarde desta segunda-feira, o corpo do homem de 51 anos, de Milhundos, Penafiel, que estava desaparecido no rio Tâmega.

O alerta para o desaparecimento aconteceu ao início da tarde de domingo e foi dado por uma pessoa que viu o homem debruçado na Ponte do Canal, em Abragão, Penafiel, junto a uma motorizada num local onde, pouco depois, apenas se encontrava o veículo e o capacete.

Foram alertados os Bombeiros Voluntários de Penafiel e a GNR de Alpendorada, Marco de Canaveses, que deram início às buscas à superfície e nas margens do rio. A estes juntou-se uma equipa de mergulhadores dos Bombeiros Sapadores no Porto, que realizou operações de busca debaixo de água, durante toda a tarde de domingo, que foram suspensas com o cair da noite e retomadas na manhã de hoje.

Ao início da tarde, o corpo do homem foi encontrado e resgatado do rio.