Enfermeiros com "contrato covid" manifestam-se no Hospital Padre Américo

Um grupo de enfermeiros do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, em Penafiel, está a realizar esta terça-feira uma manifestação contra a precariedade dos seus contratos de trabalho. Em frente ao Hospital Padre Américo, os profissionais de saúde protestam por estarem na eminência de serem despedidos, com o término dos "contratos covid-19" à vista.

"Estamos aqui para fazer uma denúncia do possível despedimento destes enfermeiros, já houve alguns colegas que receberam a carta. É inaceitável que não haja autorização por parte do Governo para a vinculação destes 104 enfermeiros, que fazem parte dos 2.010 a nível nacional que poderão, a qualquer momento, ser despedidos", afirmou Fátima Monteiro, enfermeira e coordenadora do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) do Porto.

A responsável reforça, contudo, que o Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS) "tudo está a fazer para que estes enfermeiros sejam integrados", tendo em conta que os serviços do Hospital, entre os quais a urgência, estão a ser alargados, sendo a tutela que está a falhar com os profissionais.

"É inacreditável que seja o próprio Governo a fomentar a precariedade e que não haja autorização para que estes enfermeiros tão necessários estejam na eminência de ser despedidos", considera a coordenadora sindical.