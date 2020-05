Espetáculo musical anima Hospital de Penafiel

RP Hoje às 15:07 Facebook

Um empresário de Gaia vai promover, no domingo, um espetáculo musical de homenagem aos profissionais de saúde do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa, que decorrerá no espaço fronteiro da unidade de Penafiel.

O espetáculo, em que participarão os artistas Paulo e Leandro, vocalista do agrupamento musical OSIV, os Doce D'Mel e o duo Carla & Maryna, tem início previsto para as 15 horas e uma duração de 30 minutos.

"É um espetáculo breve, mas foi a forma que encontrei para aliviar durante algum tempo o trabalho dos profissionais de saúde, que têm sido uns heróis no combate à pandemia, e de os homenagear", afirmou Jorge Sousa.