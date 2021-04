Explosão em cozinha provoca um ferido grave

JN Ontem às 22:37 Facebook

Um homem, de 42 anos, sofreu ferimentos graves, esta sexta-feira, depois de uma explosão numa cozinha anexa à habitação. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

A explosão, de causas ainda indeterminadas, aconteceu na Rua da Formosa, em Rio de Moinhos, Penafiel, e o alerta foi dado às 20 horas.

Ao local acorreram 28 operacionais, incluindo Viaturas Médicas de Emergência e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa e elementos da Guarda Nacional Republicana das Termas de São Vicente.

Perante a gravidade da situação, o ferido foi assistido pela VMER do Vale do Sousa e transportado ao Hospital de São João, no Porto.