Frio levou menina a fechar-se numa carrinha. Morreu intoxicada por gerador

Marlene Almeida, a menina de oito anos que, sexta-feira, morreu vítima de inalação de gases de um gerador, em S. Mamede de Recezinhos (Penafiel), no interior de uma carrinha, tinha-se refugiado do frio que se fazia sentir cerca das 18.30 horas, na rotunda junto às portagens da A4/A11. Gozava os últimos dias de férias escolares e acompanhava os pais no negócio da venda de pão com chouriço.

Queixando-se do frio, Marlene foi para a cabina da viatura ver vídeos no telemóvel, "com o compromisso de que não podia dormir que era perigoso", ter-lhe-ão dito os pais. Mas o certo é que adormeceu.

Pouco tempo depois, o pai, Daniel Almeida, terá dito à mulher, Natália, que "ia à carrinha buscar o casaco e aproveitava para ver como é que estava a filhota", relataram ao JN amigos da família. "Quando lá chegou, julgando que a filha estava a dormir, tentou acordá-la com uma repreensão de que já lhe tinha dito que não podia dormir com o gerador a trabalhar nas traseiras da carrinha. Mas a menina não reagiu". Apercebendo-se da tragédia, "aflito", e com a ajuda do filho Fábio, de 17 anos, arrastou a filha para fora da carrinha. "O irmão tentou reanimá-la como pôde". A tragédia estava consumada.