GNR procura carro que fugiu de acidente que feriu motociclista com gravidade

O Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação da GNR está a investigar um acidente de viação que aconteceu na manhã desta sexta-feira, na variante que liga os concelhos de Penafiel e Lousada, do qual resultou um ferido grave.

O acidente envolveu um veículo ligeiro e uma mota. Segundo testemunhas no local, terá estado envolvida no acidente uma segunda viatura, que terá atropelado a vítima, fugindo de seguida.

Foi este dado, referido às autoridades e divulgado pela família do motociclista nas redes sociais, que levou a que fosse alertado o Núcleo de Investigação de Crimes em Acidentes de Viação (NICAV) da GNR, para investigar as causas e circunstâncias do acidente.

"Todos estamos sujeitos a um acidente, a atropelar alguém, mas não podemos é fugir. Só quero que essa pessoa seja responsabilizada pela fuga", afirmou ao JN a irmã do ferido grave que resultou deste acidente, um homem de 42 anos, de Penafiel, que está internado no Hospital de São João, no Porto.