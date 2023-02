Homem fica ferido com gravidade em acidente com trator em Penafiel

Um homem de 54 anos ficou ferido com gravidade ao cair de um trator, ao fim da tarde desta quarta-feira, em Lagares, no concelho de Penafiel.

Ao que o JN apurou, o acidente ocorreu quando o homem estava em casa, a trabalhar no campo, e a viatura numa descida, ganhou velocidade e tombou.

O homem ficou preso debaixo da viatura e sofreu ferimentos graves numa perna. Foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Paço de Sousa - que mobilizaram para o local nove elementos apoiados por dois veículos - e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa e transportado para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.

PUB

Para o local foi mobilizada uma patrulha da GNR das Termas de São Vicente.