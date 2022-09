Um homem de 72 anos morreu, na manhã desta sexta-feira, em Luzim, Penafiel, depois de cair de uma escada, quando andava a vindimar.

Ao que o JN apurou, o homem caiu da escada para a estrada.

Ainda foi assistido pelos Bombeiros Voluntários de Penafiel e pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação do Vale do Sousa, mas a óbito foi declarado no local.