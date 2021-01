Trabalhador morre em queda no poço do elevador de obra em Penafiel

Mónica Ferreira Hoje às 16:07, atualizado às 16:35 Facebook

Twitter

Partilhar

Um homem morreu, esta quinta-feira, depois de ter caído no poço de um elevador, num prédio em construção em Penafiel.

Ao que o JN apurou, o acidente terá ocorrido ainda durante a manhã, tendo o trabalhador sido encontrado por um colega de trabalho ao início da tarde.

No local do acidente estiveram nove elementos dos Bombeiros Voluntários de Penafiel, apoiados por três viaturas, assim como uma equipa da viatura médica de emergência e reanimação que prestaram socorro ao trabalhador. Contudo, este não resistiu.

No local esteve ainda a GNR que apura agora as causas do acidente.