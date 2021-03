Hospital de Penafiel adere a projeto para aproximar doentes das famílias

Mónica Ferreira Hoje às 16:18 Facebook

Twitter

Partilhar

Projeto "Estou" permitiu a entrega de 20 tablets ao serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.

Os doentes internados no Serviço de Medicina Intensiva do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), em Penafiel, vão poder agora realizar videochamadas com os seus familiares, de forma gratuita, sem limite de tempo e sem a necessidade de intervenção de um profissional de saúde.

A nova medida faz parte do "Estou", um projeto pioneiro ao qual o Hospital aderiu, que visa combater o isolamento e contribuir para a humanização dos contactos.

O projeto sem fins lucrativos é da Associação Semeiabraços, e foi de imediato abraçado pelo Hospital, numa altura em que a pandemia limitou as visitas aos doentes dos vários serviços. "As maiores queixas que recebemos neste período estavam associadas ao contacto com o doente e às informações sobre o seu estado de saúde", relatou ao JN Mari Mesquita, diretora do Serviço de Medicina Interna do CHTS, que viu no "Estou", uma oportunidade para colmatar esta falha.

Assim, aprovada a candidatura, o CHTS recebeu 20 tablets que foram distribuídos pelas unidades de Penafiel e Amarante, (10 tablets em cada unidade hospitalar). "São tablets de fácil utilização, disponíveis apenas para videochamadas", explicou a diretora, acrescentando que este novo canal de comunicação será distribuído a doentes das enfermarias covid e não covid.

O CHTS foi o segundo hospital do Norte a associar-se ao projeto. "É uma grande inovação na humanização dos cuidados", referiu Mari Mesquita, certa de que "ao promover a comunicação entre os doentes e as famílias, baixamos o nível de ansiedade entre ambos".